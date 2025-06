Reprodução Maíra Cardi reprova nome sugerido por Thiago Nigro para filha: "É de velho"

A coach Maíra Cardi afirmou nesta quinta-feira (26) que não aprova o nome escolhido por Thiago Nigro para a filha do casal, que está prestes a nascer. Em vídeo publicado no TikTok , a influenciadora reagiu com bom humor, mas foi direta ao dizer que o nome sugerido é “ de velho ” e não pretende utilizá-lo.

A revelação foi feita enquanto o casal acompanhava o exame de ultrassom. Em tom descontraído, Thiago provocou a esposa: “ Sabia que a Maria gostou muito do nome que eu dei, né amor? Será que eu devo falar aqui para as pessoas verem o que elas acham? ”.

Maíra respondeu prontamente: “ Horrível, amor. Não importa o que elas acham, eu sou a mãe da criança. É de velho. Não vai chamar .”

O nome sugerido por Thiago Nigro foi revelado em seguida: “ O que vocês acham do nome: Lidia? ”, questionou. A empresária não escondeu a insatisfação. “ Feio, é de velho, cara. Não dá. Ele quer só porque tem no livro dele, nada a ver ”, disparou.

Mesmo com a reação negativa, Thiago tentou argumentar. “ Foi uma profecia no meu livro, eu profetizei o nome da nossa filha ”, explicou. Ele ainda encenou possíveis situações do futuro para convencer Maíra: “ Pensa assim: ‘Vem cá, Lidia, meu amor. Lidia, parabéns você se formou na escola, Lidia, parabéns pelo emprego novo…’ ”

Maíra não cedeu. Ao final do vídeo, ela reforçou que não gostou da ideia e sugeriu que a escolha do nome será feita de forma mais democrática, sem imposições.

Internautas comentaram a discussão. Alguns seguidores apoiaram a escolha de Thiago, enquanto outros ficaram ao lado de Maíra, que busca um nome mais moderno.

Além da bebê que espera com Thiago Nigro, Maíra é mãe de Sophia, de 6 anos, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi, de 24, filho de uma união anterior com Nelson Rangel.