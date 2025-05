Reprodução Maíra Cardi revela diagnóstico da filha com Arthur Aguiar: "Achava que era birra"

A empresária e influenciadora Maíra Cardi, de 41 anos, compartilhou nas redes sociais detalhes sobre a adaptação escolar da filha mais nova, Sophia, de 6 anos, e como a menina tem reagido à nova gravidez da mãe. A criança é fruto do relacionamento anterior de Maíra com o ator e Arthur Aguiar.

Segundo Maíra, a filha demonstrou certa insegurança com a chegada da irmãzinha, mas nada fora do esperado. “Em relação ao ciúme da Sophia com a gravidez… Ela tá, sim, um pouquinho enciumada. Mas é normal, nada demais”, explicou.

Ainda de acordo com a influenciadora, Sophia torcia para que o bebê fosse uma menina e comemorou a notícia ao saber que suas orações haviam sido atendidas.

“Ela queria uma companhia. Já tem dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Então, claro que ela ia querer algo diferente. Ficou muito feliz quando soube que Deus ouviu as orações dela e mandou uma menina.”

Em tom bem-humorado, Maíra relatou um episódio recente em que a filha expressou ciúmes do padrasto, o empresário Thiago Nigro, com quem a influenciadora é casada desde 2023.

“Mas, às vezes, eu percebo que ela dá umas cutucadinhas no Tiago. Tipo esses dias… O Tiago vive falando: 'Minha menininha tá vindo, tá aqui na barriga.' Aí ela soltou: 'Daqui a pouco já vem a sua menininha.' E ele respondeu: 'Como assim?' E ela: 'É, a sua menininha, que você tanto fala. Daqui a pouco ela tá aí.' Ele falou: 'Mas você também é minha menininha.' E ela fez aquele 'Hum, sei…' (risos). Então, tem um ciumosinho, sim. Mas é um ciume saudável, de criança. Ela ora pela irmãzinha. Passa óleo ungido na minha barriga e fala: 'Vamos orar pra bebezinha….' (risos)”, relatou.

Maíra, que também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, fruto de uma relação anterior com o empresário Nelson Rangel, vive uma gestação marcada por desafios. Após sofrer um aborto espontâneo no início do ano, o bebê se chamaria Rafah, ela foi diagnosticada com trombofilia, condição que exige atenção redobrada durante a gravidez.

Nesta semana, a influenciadora compartilhou com os seguidores a realização do ultrassom morfológico e 3D, etapa importante do pré-natal. “ Esse é um dos exames mais importantes, porque avalia o risco do bebê ter certas doenças genéticas” , escreveu Maíra na legenda da publicação.