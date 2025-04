Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi, de 41 anos, usou as redes sociais neste sábado (26) para contar aos fãs que ela e Thiago Nigro, de 34, estão à espera de outro bebê. Por meio de uma publicação feita no Instagram, a ex-BBB mostrou o vídeo no qual revela ao empresário que tinha engravidado mais uma vez.

"Estamos grávidos. Esse vídeo foi gravado no dia que descobri, estávamos nas Bahamas! Essa foi a reação do Thiago no momento em que eu contei!", escreveu como legenda da postagem. No vídeo, Thiago aparece interagindo com a enteada, Sophia, fruto da antiga relação de Maíra com Arthur Aguiar.





"Toda honra e glória a Ele, que essa vida nos traga uma nova chance de ser melhor. De aprender a amar mais, respeitar mais, entregar melhor o que temos, olhar menos para o nosso querer, menos para fora e mais para dentro", acrescentou a influenciadora.

"Obrigada, Deus. Obrigada por nos abençoar mais uma vez, por nos ensinar mais uma vez. Por nos entregar aquilo que tanto desejamos e sonhamos. Que sejamos realmente capazes de cuidar, ensinar, amar e deixar legado. Nas próximas e nas próximas gerações que louvarão o seu nome. Porque é tudo sobre você", prosseguiu.

🚨AGORA: Maíra Cardi e Thiago Nigro

anunciam que estão esperando um filho. pic.twitter.com/SCuPTywmVb — CHOQUEI (@choquei) April 26, 2025









Relembre

Há três meses, em janeiro deste ano, Maíra Cardi veio a público anunciar que tinha perdido o primeiro bebê que esperava com Thiago Nigro após um aborto espontâneo. Na ocasião, o coração do feto tinha parado e ela procurou auxílio médico após sofrer cólicas e sangramento. Ela já é mãe de Sophia e Lucas, frutos de outras relações.