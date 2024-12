Reprodução/Globo Luciano Huck

Luciano Huck abriu o coração e revelou um "trauma" íntimo da infância durante o Domingão deste domingo (1º). O apresentador, que conversava com um participante do quadro "Quem Quer Ser Um Milionário", contou sobre um episódio doloroso que viveu quando era criança e jogava vôlei no recreio da escola.

Durante a conversa, Huck compartilhou que o participante havia se machucado gravemente ao ter um dedo decepado devido a um gancho de futebol, o que o fez lembrar de uma experiência pessoal. O apresentador explicou que, na época do colegial, costumava jogar vôlei durante o recreio, mas em uma dessas partidas, acabou ficando preso numa das traves do jogo de uma forma bastante inusitada.





"Era uma trave de vôlei, e a gente precisava prender ela em dois ganchos, um em cima e um no meio da trave. Eu subi para prender o gancho de cima, mas escorreguei e fiquei preso pelo de baixo... não no dedo, mas na parte íntima", disse Huck, visivelmente constrangido. O apresentador explicou ainda que, após o incidente, precisou ser levado para casa, onde sua mãe foi chamada para lidar com a situação delicada, já que ele estava com os testículos feridos e sangrando.

"Foi um trauma, mas graças a Deus, não perdi nada", disse Huck, aliviado. "Nunca contei isso", confessou, com um sorriso, revelando que nunca havia compartilhado o episódio, nem mesmo com sua esposa, a apresentadora Angélica.