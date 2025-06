Reprodução/Instagram Filho de Yudi Tamashiro passa por cirurgia; casal pede orações

Neste sábado (28), Davi Yudi, filho de um mês do cantor Yudi Tamashiro e da influenciadora digital Mila Braga, será submetido a uma cirurgia sob anestesia geral e precisará ser intubado. O anúncio foi feito pelo casal nas redes sociais na sexta-feira (27), mas o motivo do procedimento não foi divulgado.

Em um desabafo emocionado, Yudi compartilhou a preocupação da família: "Hoje fomos surpreendidos por mais uma batalha: precisamos correr com o Yudinho para o hospital. Amanhã, ele passará pela cirurgia. Nosso coração está apertado, mas nossa fé permanece firme" , escreveu.

O casal também pediu orações e afirmou acreditar na recuperação do bebê: "Ele é forte, um guerreiro. Nasceu para ser um samurai do Senhor. Confiamos que tudo dará certo, em nome de Jesus" .









Mila Braga também compartilhou seu emocionante relato em um vídeo onde aparece amamentando o filho antes de levá-lo ao hospital. "Gravei este momento para guardar como um testemunho. Creio que vai dar tudo certo. Deus está no controle", disse, visivelmente abalada. Em seguida, ela desabafou sobre o medo da anestesia e da intubação, confessando sua fragilidade diante da situação.





Histórico de saúde

Esta não é a primeira internação do recém-nascido. Poucos dias após deixar a maternidade, Davi Yudi precisou retornar ao hospital para tratar um quadro de icterícia, condição comum em bebês causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. Na ocasião, ele ficou dez dias em observação, realizando fototerapia, tratamento padrão para o problema.

Apesar do susto inicial, a família havia comemorado a melhora do bebê. No entanto, uma nova complicação surgiu, exigindo a intervenção cirúrgica. O casal optou por não detalhar o motivo da operação, mantendo o foco em pedidos de apoio e mensagens de fé.

Fãs e amigos têm inundado as redes sociais do casal com mensagens de carinho e orações, torcendo pela recuperação do pequeno Davi Yudi.