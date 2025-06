Reprodução: Instagram/@festadafirmapodcast Yudi Tamashiro

Yudi Tamashiro participou do podcast Festa da Firma, apresentado por Wellington Muniz, popularmente conhecido como Ceará e fez revelações a respeito da sua vida financeira. O artista, que se tornou conhecido por apresentar o Bom Dia & Cia , entrou em detalhes sobre o próprio faturamento com os negócios que administra.



Uma das ocupações do ex-apresentador é a presença em palestras de coach. Durante entrevista, o empresário riu ao dizer que durante suas apresentações, ele dá dicas para aqueles que o assistem, além de trazer suas experiências pessoais.

" O que paga as minhas contas são as palestras que eu dou. Eu cobro de R$ 30 a 40 mil. São palestras motivacionais e espirituais ", entregou. " Eu vou lá e falo sobre a [minha] vida, sobre o que eu fiz. É motivacional, mas também levo uma mensagem espiritual ", acrescentou.

Além disso, Yudi também focou em criar um nome enquanto homem de negócios. " Ao longo desse tempo, eu abri uma empreiteira no Japão, que contrata pessoas para trabalhar em grandes empresas de lá ", contou.

Tamashiro ainda revelou que trabalha como corretor em empresa de Algarve, que fica no sul de Portugal. " Uma empresa que contrata pessoas para trabalhar para grandes empresas lá. E agora, no sul de Portugal, também comecei a vender casas em Algarve ", explicou ele.

Filho e carreira

No dia 19 de maio, Yudi e a mulher, Mila Braga, anunciaram o nascimento do primeiro filho: Davi Yudi. Conhecido por ser o apresentador do Bom Dia & Cia , exibido pelo SBT, o artista também se jogou no mundo dos realities : ele fez parte do elenco de A Fazenda 6 , temporada que coroou Bárbara Evans como a grande vencedora da competição.

Assista: