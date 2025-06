Foto: Reprodução / Instagram / @pefabiodemelo Padre Fábio de Melo

Uma polêmica marcou as celebrações de São João em Nordestina, na Bahia, após a banda católica Ministério Sinal da Cruz afirmar que foi impedida de se apresentar no evento devido à "irredutibilidade da equipe de um artista famoso" . Embora o grupo não tenha citado nomes, o padre e cantor Fábio de Melo era a única atração confirmada além deles, de acordo com informações da Prefeitura Municipal, por meio das próprias redes sociais.

Segundo a banda, o show estava programado para o dia 26 de junho, mas a montagem do equipamento foi bloqueada, impossibilitando a apresentação. Em nota nas redes sociais, o Ministério Sinal da Cruz lamentou a situação: "Entregamos a Deus nosso louvor mesmo em meio às limitações" , declarou, mencionando que participou de uma missa realizada em outro local do evento.









A prefeitura de Nordestina divulgou vídeos da apresentação de Fábio de Melo, mas não se pronunciou sobre o ocorrido. O padre, por sua vez, compartilhou registros de seu show, sem comentar a controvérsia. Procurado pelo iG Gente para se manifestar, ele não respondeu até o fechamento desta reportagem. O texto será atualizado em caso de algum pronunciamento.