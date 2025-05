Foto: Gabryel Sampaio Juliette é a nova apresentadora do Saia Justa

Juliette expressou a sua gratidão por participar do Saia Justa. Na última quarta-feira (21), a ex-BBB estreou no program do GNT ao lado das colegas Bela Gil, Eliana e Erika Januza.



Segundo a própria artista, o desejo de comandar a atração já estava nos seus pensamentos. “Cheguei com o coração muito grato, feliz. É exatamente onde eu queria estar", iniciou ela.

"Nesse lugar onde tantas mulheres que me inspiram, que me fortalecem, que me acolhem, passaram e estão aqui. Estou muito emocionada. Sonhei com poucas coisas nesse mundo. Mas eu sonhei estar aqui”, acrescentou.

Artista sempre quis participar do programa



Ela, então, relembrou a proximidade que tem com o Saia Justa. “A primeira vez que me perguntaram quando eu saí do reality: 'Juliette, qual programa você gostaria muito de fazer?' E eu, muito emocionada, falei: 'O Saia Justa'", revelou a campeã do BBB 21.

"Porque sempre estive aqui, do outro lado, mas sempre estive aqui. Me imaginava nas conversas, eu respondia de casa. E hoje estou aqui presencialmente, materialmente. E quero poder somar, aprender e contemplar essa oportunidade. Estou muito emocionada", comemorou ela.

