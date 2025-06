Reprodução Instagram - 20.6.2025 Kaique Cerveny e Juliette

Juliette Freire, de 35 anos, usou as redes sociais para contar aos fãs que o namorado, Kaique Cerveny, ganhou alta hospitalar. O atleta de crossfit havia sido internado por conta de complicações no funcionamento do fígado.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 29 milhões de seguidores, a cantora celebrou o retorno do loiro após a internação repentina.





"Olha quem chegou e está em casa. Olha a cara, manha. Eita, que drama, amor", brincou ela nos stories. Cerveny passou mal no último domingo (15); desde então, estava sob cuidados médicos, o que interrompeu a rotina de treinos intensos que ele costuma fazer.

Quando foi internado, ele não explicou qual diagnóstico havia recebido, apenas frisou que precisaria passar um tempo na instituição hospitalar. “Internei ontem [15] com algumas enzimas do fígado bem altas… Sigo bem, mas ficarei de olho por alguns dias”, disse na ocasião.

Relembre

Kaique e Juliette oficializaram o namoro em 2023, após várias especulações por serem vistos juntos em vários eventos. Em dezembro do ano passado, a ex-BBB foi pedida em casamento pelo atleta. A data do casório ainda não foi divulgada por eles.