Crédito: Reprodução/YouTube Joe Marinelli

Joe Marinelli, conhecido pelas interpretações nas obras "General Hospital" e "Santa Barbara", morreu aos 68 anos no último domingo (22). A morte foi confirmada pela esposa do ator.

A agente do astro, Julie Smith, contou à CNN a respeito do diagnóstico do intérprete: ele lutava contra câncer de garganta e estômago há anos.



O artista atuou em novelas estadunidenses durante os anos 1980 e se tornou conhecido no país ao viver o personagem Benny Tagliatti no folhetim "Santa Barbara", entre 1988 e 1990.

Ele também esteve no filme "General Hospital", no qual interpretou Joseph Sorel, um de seus papéis mais notáveis. Nos últimos anos, o norte-americano participou da série "The Morning Show", produção protagonizada por Reese Whiterspoon e Jennifer Aniston.

Ao longo de sua carreira, ele acumulou mais de 50 participações em filmes e séries de TV, como em "One Last Ride", "Plantão Médico", "NYPD Blue" e "Desperate Housewives".

Ele deixa sua esposa Jean, com quem era casado há 34 anos, e seus filhos Vincent e David.