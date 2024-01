Reprodução Ex-ator de 'Malhação' ganha kombi após viralizar como ambulante

O ex-ator de "Malhação" Daniel Erthal surpreendeu nesse domingo (7) ao anunciar ter sido presentado com uma kombi por um cliente. Nos últimos dias, o artista ganhou destaque após ser visto vendendo bebidas na rua como ambulante.

Através do perfil do Instagram, Daniel contou a novidade que o permitirá ter mais conforto e agilidade na rotina de vendedor.

"Galera, que loucura! Teve um cara que eu encontrei aqui há mais ou menos dois dias, chamado Thiago Anjo. Cara, ele foi muito legal. Conheci ele e a esposa dele. Tinha acabado a bebida aqui, e, simplesmente, ele pegou o carro dele, me levou até o depósito [de bebidas] para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar agora. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma kombi!", disse animado.

Até então, Daniel Erthal utilizava um carrinho manual que trazia uma caixa de isopor para colocar o gelo e as bebidas. O ex-ator da Globo tinha que empurrar o carrinho durante as vendas.