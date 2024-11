Reprodução/Arquivo/Instagram Daniel Erthal

Após chamar a atenção como vendedor ambulante em Copacabana, o ator Daniel Erthal , conhecido pela participação em Malhação, está prestes a inaugurar um bar em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. O novo empreendimento, que contou com um investimento de cerca de R$ 100 mil, representa uma virada na carreira de Daniel, que deixou a venda de cervejas nas ruas para se dedicar ao negócio próprio.

“É um projeto conservador, mas eu mesmo coloco a mão na massa. O modelo que escolhi é de estar sempre no balcão, atendendo meus clientes. Estou tocando tudo sozinho e indo com afinco. É um momento muito especial para mim”, afirmou o ator, que prepara a inauguração do bar para o dia 27 deste mês. A declaração foi feita em entrevista ao jornal O Globo.





A ideia de abrir o bar surgiu após dificuldades para obter autorização da prefeitura para atuar como ambulante em Copacabana. Apesar de ter reformado seu carro de vendas com o apoio de uma cervejaria, Daniel enfrentou limitações para trabalhar no local desejado e passou a operar próximo ao Engenhão apenas em dias de jogos.

A transição de Daniel para vendedor ambulante viralizou nas redes sociais há quase um ano e foi motivada por dificuldades financeiras. “Recebi R$ 30 mil por uma reprise na Record e coloquei a ideia em prática. Antes disso, acordava sem saber como seria meu dia ou se teria algum dinheiro entrando na conta”, revelou.

A repercussão nas redes trouxe novos convites profissionais, incluindo uma oferta para participar de A Fazenda, que ele recusou. No entanto, Daniel não descarta futuras oportunidades na TV: “Se fosse para o Big Brother Brasil, aceitaria. Sei o impacto que o programa poderia ter na minha vida.”

Agora, com o novo empreendimento, o ator e empresário espera transformar os desafios enfrentados em uma oportunidade de crescimento. “Estou aprendendo e evoluindo a cada passo. É um recomeço que carrego com muito orgulho.”