Reprodução TV Globo Benedito Ruy Barbosa

Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, está retornando para a casa neste domingo (22). O célebre escritor de folhetins rurais foi hospitalizado por conta de um agravamento do quadro de insuficiência renal crônica.



Durante o período em que ficou sob cuidados médicos em São Paulo, Benedito chegou a ser encaminhado para UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo o boletim médico do Hcor, o dramaturgo ganhou alta na tarde do último sábado (21).





Até 2024, o autor de novelas morava em Sorocaba. Contudo, no início deste ano, os filhos optaram por trazê-lo a capital, principalmente para ficarem mais próximos do patriarca, além de levá-lo com mais facilidade para consultas médicas.

Saiba mais

Nascido em abril de 1931, o autor se consagrou na teledramaturgia nacional ao escrever folhetins que se tornaram clássicos na indústria audiovisual. "Pantanal", "Renascer", "Cabocla", "Rei do Gado", "Sinhá Moça" e "Velho Chico" são algumas das narrativas escritas por ele.

As obras de Benedito fizeram tanto sucesso que ganharam adaptações recentes na Rede Globo. Em 2022, por exemplo, foi ao ar o remake de "Pantanal". Já em 2024, "Renascer" ganhou uma releitura.

As segundas versões foram adaptadas pelo neto do novelista. Trata-se de Bruno Luperi. No início deste ano, Benedito se mudou de Sorocaba, no interior de São Paulo, para a capital.