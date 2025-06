Reprodução Instagram @agustd SUGA em foto na web

Os integrantes do BTS, um dos grupos de K-Pop mais famosos do mundo, poderão voltar a se apresentar em shows e produzir novas canções. Isso porque SUGA, o único membro que ainda prestava serviço militar, será dispensado neste sábado (21).

A banda coreana está há dois anos com as atividades pausadas, já que os sete integrantes estavam cumprindo a exigência de que todos os homens, com menos de 30 anos, devem servir ao território. A obrigatoriedade se dá pelo cenário conflituoso com a Coreia do Norte.

No início deste mês, RM, V, Jimin e Jung Kook, integrantes do BTS, foram dispensados do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Os outros membros do grupo — Jin e J-Hope — já haviam cumprido suas obrigações anteriormente.









Movimentação econômica

Segundo o Instituto Coreano de Cultura e Turismo, o BTS já movimentou mais de 5,5 trilhões de wons sul-coreanos. O valor corresponderia a aproximadamente 22 bilhões de reais na cotação atual.

Saiba mais

Em 2013, a gravadora sul-coreana Big Hit Entertainment — hoje rebatizada como HYBE — apresentou ao público o BTS, cujo nome completo, Bangtan Sonyeondan, pode ser traduzido como "Escoteiros à Prova de Balas". A carreira do septeto começou com o single de hip-hop 2 Cool 4 Skool. Já em 2017, eles ganharam destaque internacional. Isso porque o hit "DNA" entrou na Billboard Hot 100, e o BTS se tornou a primeira boy band coreana a alcançar esse título.