Kim Nam-joon/Instagram V e RM, do grupo K-pop, BTS





RM (Kim Namjoon) e V (Kim Taehyung), integrantes do grupo sul-coreano de K-pop, BTS , concluem o serviço militar obrigatório entre 20h e 22h desta segunda-feira (09), no horário de Brasília.

A dispensa ocorre após quase dois anos, conforme exigência legal da Coreia do Sul, e marca o início do retorno de todos os membros do grupo ao longo deste mês.

RM serviu na Banda da 15ª Divisão de Infantaria do Exército, enquanto V cumpriu seu dever no Destacamento de Missões Especiais da Polícia Militar do 2º Corpo de Exército.

A aparição de RM e V será transmitida ao vivo pela imprensa sul-coreana, com links disponíveis em plataformas como YouTube.

Em seguida, os membros Jimin e Jung Kook serão dispensados no dia 11 de junho.

Suga, que cumpriu o serviço militar como funcionário público, terá seu encerramento no dia 21 de junho.

Pedido da empresa

A BIGHIT MUSIC, empresa que gere o BTS, emitiu um comunicado oficial pedindo aos fãs que não compareçam aos locais de dispensa:

"Por favor, note que o dia da dispensa é reservado apenas para o pessoal militar. Nenhum evento especial está planejado no dia da dispensa de RM, Jimin, V e Jung Kook. Cada local tem espaço muito limitado, e a superlotação pode representar riscos de segurança. Colocamos a segurança de nossos artistas e fãs como nossa principal prioridade e sinceramente solicitamos que nossos fãs não visitem os locais pessoalmente."

Transmissão ao vivo da TV10:





Transmissão ao vivo da Dispatch:









Expectativa para o Festa 2025

O retorno dos membros coincide com as expectativas para o Festa 2025, evento que celebra o aniversário de debut do grupo.

J-Hope confirmou sua participação nas celebrações nos dias 13 e 14 de junho no Goyang Stadium.

Sobre o evento, ele comentou no Weverse:

" A maioria dos membros já terá sido dispensada até lá. Acho que o FESTA será extremamente significativo este ano. É o dia do nosso debut… Acho que naquele dia vou ficar emocionado. "

Ele acrescentou: " É um grande show e é importante para mim. Vou me preparar muito. Afinal, é o final! "





Sobre o grupo

O BTS, formado em 2013, é um dos maiores fenômenos da música global.

Lançaram álbuns como "Wings" (2016), a trilogia "Love Yourself" (2017-2018) e "Map of the Soul: 7" (2020).

Em 2021, atingiram o topo da Billboard Hot 100 dos EUA por 10 semanas com "Butter" e foram os primeiros artistas coreanos a se apresentarem no Grammy.

Sua última apresentação no Brasil foi em 2019, no Allianz Parque, em São Paulo, para mais de 90 mil pessoas, registrada no DVD " World Tour Love Yourself ".