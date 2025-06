Dispatch/Reprodução Jimin e Jungkook, do BTS





Os cantores Jimin e Jungkook, integrantes do grupo de K-pop, BTS , foram oficialmente dispensados do exército sul-coreano nesta terça-feira (10), após concluírem o serviço militar obrigatório.

A cerimônia de liberação ocorreu no Estádio Público de Yeoncheon, na província de Gyeonggi, e reuniu cerca de 200 fãs sul-coreanos e estrangeiros.

Os dois artistas cumpriram o serviço na 5ª Divisão de Infantaria do Exército da Coreia do Sul.

Na chegada ao local da cerimônia, ambos demonstraram simpatia com sorrisos tímidos e acenaram para os fãs e jornalistas.

Dispatch/Reprodução Jimin e Jungkook, do BTS





Durante a despedida, Jimin compartilhou uma reflexão sobre o período no exército: “Se eu ousasse pedir algo aos cidadãos, agora que servi no exército e vejo como é, há tanta gente trabalhando duro. Então, se você vir os soldados ao passar por eles, e se se sentir à vontade, por favor, diga-lhes algumas palavras carinhosas. Eu me sentirei muito honrado.”

Já Jungkook demonstrou emoção e humildade ao declarar: “Faz tanto tempo que não estou diante das câmeras que estou envergonhado. Não sei o que dizer. A todos os soldados, colegas, diretores, que trabalharam mais do que qualquer outra pessoa… Obrigado por trabalharem duro por nós. Sou muito grato por cuidarem tão bem de nós.”

Integrantes dispensados

Além deles, os integrantes RM e V também foram dispensados recentemente, na segunda-feira (09), (no horário de Brasília).

Suga, que atua como servidor público alternativamente, será o último a completar o período militar, previsto para terminar no dia 20 de junho.

Jin e J-Hope já haviam sido liberados anteriormente.





Serviço militar obrigatório

Na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório para todos os homens aptos e tem duração entre 18 e 21 meses.

Com a saída de Suga ainda neste mês, todos os membros do BTS terão finalizado suas obrigações com o Estado, o que abre caminho para o retorno completo do grupo às atividades artísticas.