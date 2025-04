Reprodução/Internet Regiane Alves vê carência de atores mais velhos na TV

Regiane Alves, que não atua em uma novela desde o fim de Vai na Fé (2023), falou sobre a ausência de atores conhecidos do público em tramas recentes da emissora. Em entrevista para o site da revista Veja, a atriz afirmou que o público sente falta dos artistas antigos.

“As pessoas sentem falta”, garante Regiane Alves. “Bons atores mexem no imaginário do nosso público brasileiro, que é consumidor de novelas. As pessoas sentem falta dos atores antigos e de boas histórias, pelo menos é o que ouço na rua. Quando é feita a mescla de uma forma boa, a gente tem uma boa novela”, conta ela.

A artista citou o sucesso da novela Beleza Fatal, do streaming Max. “Eu assisti agora a Beleza Fatal, maravilhosa. Quando se tem uma boa história, bons atores… Essa mescla com influenciadores é legal, existe espaço para todo mundo”, diz ela.

Questionada se algumas produções da Globo ficaram datadas, Regiane Alves garante que não, citando Mulheres Apaixonadas (2003) que foi um marco para a época. “A gente estava retratando uma época, da mesma forma que as novelas hoje também precisam retratar. Mulheres Apaixonadas foi reprisada agora há uns 2 anos. As questões ficaram, do estatuto do idoso, a forma de tratar os mais velhos… Foi uma coisa forte, não acho que se torne datado”, pontua.