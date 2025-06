Reprodução Instagram @brunodeluca Bruno De Luca

Bruno De Luca surpreendeu o público na última sexta-feira (20), quando reapareceu nas redes sociais e revelou que passou por uma cirurgia emergencial. Ele está afastado da TV desde 2023, após as polêmicas com Kayky Brito.

"Estou em fase de recuperação, já consigo levantar o braço, fazer joinha, coraçãocãozinho. Em breve, vou ficar 100% ou quase 100%", declarou o comunicador, por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,4 milhão de seguidores.

Embora tenha exposto o caso agora, Bruno pontuou que a cirurgia ocorreu no início deste ano. Segundo ele, o procedimento foi necessário para tratar uma hérnia de disco.

"Estou passando por um momento de reabilitações. No dia 21 de janeiro desse ano, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência na cervical por conta de uma hérnia de disco que acabou pressionando a raiz C5, que é responsável por movimentos muito importantes do corpo", explicou.

Os primeiros sintomas observados pelo apresentador foram dificuldades na hora de mover membros como braços e ombros. "Meu braço já não levantava mais, não conseguia mais elevar o ombro para frente, nem para direita", recordou.

"O médico ortopedista Ricardo Meireles sempre me falou que a recuperação seria muito lenta porque o nervo é a parte mais sensível do corpo. No dia seguinte da cirurgia, comecei a fisioterapia. Estou sendo acompanhado por fisioterapeutas. Não tenho mais alguns movimentos básicos e importantes, que a gente só dá valor quando perde", acrescentou.

Recuperação

Ainda que o processo de reabilitação seja delicado, Bruno afirmou que segue "melhorando a cada dia". "Muita gente me encontra na feira, na igreja, na academia, praia e percebe as minhas dificuldades nos movimentos.Estou em fase de recuperação", concluiu.

Relembre

Bruno de Luca está há quase dois anos afastado da televisão. O apresentador se distanciou das telinhas após as polêmicas com Kayky Brito. À época que Brito sofreu o acidente, De Luca foi acusado por internautas de não prestar socorro ao amigo. Vale ressaltar que ele não foi indiciado por omissão de socorro.