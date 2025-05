Reprodução Instagram - 6.5.2025 Miguel Falabella

Miguel Falabella, de 68 anos, usou as redes sociais para anunciar que tinha recebido alta hospitalar. O dramaturgo, cantor e ator tinha sido internado para tratar uma hérnia de disco. Ele, inclusive, passou por uma cirurgia na última sexta-feira (1º ).

Ao atualizar o estado de saúde, o veterano ainda revelou que já tinha voltado a caminhar, mas ressaltou que a retomada se deu em um ritmo devagar. "Estou em casa, estou bem, caminhando devagarinho. Queria agradecer ao Dr. Davi por ter feito a cirurgia porque me devolveu o sorriso ao rosto", começou.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3,2 milhões de seguidores, ele contou que agora fará sessões de fisioterapia, previstas no tratamento dele contra a hérnia de disco. "Agora tem o tempo de repouso, fisioterapia. Hoje já fiz fisioterapia", pontuou.





Peça cancelada e apoio

Em virtude da internação, Falabella deixou o elenco do musical "Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do fórum". Ele foi substituído por Edgar Bustamante, responsável pelo protagonista na montagem do musical de Stephen Sondheim.

Miguel ainda agradeceu o carinho que recebeu dos fãs e dos colegas da classe artística, que enviaram mensagens de apoio a ele. "Recebi muitas mensagens de gente que teve essa dor e sabe o que é. Obrigado pelas boas vibrações, pois tenho certeza que ajudaram muito", concluiu.

