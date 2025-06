Reprodução/Divulgação/Instagram Médico se declara culpado pela morte de Matthew Perry

O médico Salvador Plasencia admitiu culpa em quatro acusações de distribuição ilegal de cetamina, substância ligada à overdose que causou a morte do ator Matthew Perry em outubro de 2023. O anúncio foi feito pelo Departamento de Justiça dos EUA nesta segunda-feira (17). Caso condenado, Plasencia pode enfrentar até 40 anos de prisão. As informações são do USA Today.

Perry, famoso por interpretar Chandler Bing na série "Friends", foi encontrado sem vida em sua casa em Los Angeles, aos 54 anos. O laudo oficial apontou como causa da morte "os efeitos agudos da cetamina", droga que ele utilizava em tratamentos supervisionados contra depressão e vícios, mas que também consumia ilegalmente.





Rede de fornecimento ilegal

Segundo documentos judiciais, Plasencia integrava um esquema que fornecia cetamina a Perry, incluindo seu assistente pessoal, outro médico (Mark Chavez, que já havia se confessado culpado em 2024) e um traficante. Investigadores afirmam que o ator gastou milhares de dólares para obter a substância após ter o aumento da dose terapêutica negado por profissionais.

Em mensagens reveladas durante o processo, Plasencia demonstrou conhecimento do vício de Perry, mas continuou a fornecer a droga. No dia da morte do ator, seu assistente teria aplicado uma injeção de cetamina sem supervisão médica adequada.

Repercussão e condenação

A Agência Antidrogas dos EUA (DEA) classificou o caso como um "abuso de confiança" por parte de profissionais que viram em Perry "apenas um pagamento". O Departamento de Justiça enfatizou que a distribuição irregular de substâncias controladas a pacientes vulneráveis é uma violação grave da lei.

A sentença de Plasencia será definida nas próximas semanas. Além da prisão, ele pode receber multa milionária e liberdade condicional. O caso reacendeu debates sobre o uso terapêutico da cetamina e a responsabilidade médica no combate ao vício.

Matthew Perry, que lutou publicamente contra a dependência química, deixou um legado como um dos atores mais queridos da TV. Sua autobiografia, lançada em 2022, detalhava suas lutas pessoais e a busca pela recuperação.