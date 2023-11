Reprodução/Getty Images O resultado da autópsia do ator foi constatada como inconclusiva

Segundo o site TMZ, Matthew Perry queria montar uma instituição para ajudar pessoas que sofrem com abuso de substâncias. O ator morreu no último sábado (28).

Ele sofreu com abuso de substâncias e álcool por parte da vida. Matthew abordou o assunto no livro “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” (Amigos, Amantes e a Grande Coisa Terrível, em tradução livre) e em várias entrevistas.

De acordo com o site, Matthew teria contado a amigos que gostaria que a fundação fosse nos moldes da Betty Ford Center, que fica em Palm Springs, na Califórnia, fundada pela ex-primeira dama americana Betty Ford.

Agora que o ator se foi, os amigos do ator pensam em abrir a fundação em homenagem a ele. Ainda segundo os amigos, Matthew gostaria que esse tipo de ajuda fizesse parte do seu legado.