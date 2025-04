Foto: Reprodução / Instagram / @justinbieber Justin Bieber

Justin Bieber, de 31 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (24) para pedir que paparazzis parassem de persegui-lo e fotografá-lo. A reclamação vem logo após um episódio polêmico que ocorreu no dia 9 deste mês, quando reagiu aos profissionais e mostrou o dedo do meio enquanto tiravam fotos.

"Isso tem que parar'", escreveu Bieber como legenda da publicação, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ele soma mais de 294 milhões de seguidores. No vídeo, é possível ver alguns fotógrafos disparando flashes enquanto o astro musical tenta entrar em um veículo, acompanhado de seguranças.





A postagem ultrapassou a marca de 10,8 milhões de visualizações e foi comentada por vários internautas. "A pior parte é saber que isso acontece várias vezes em um único dia. Isto enlouqueceria qualquer um. Tão triste", declarou uma usuária. "Deixem o Justin em paz", prosseguiu outra fã.

"Imagine o estresse mental que o Justin Bieber está passando desde os 13 anos. Rezando por você, cara", acrescentou um terceiro. "Chega até doer a vista de tantos flashes", avaliou um quarto. "Não respeitam o espaço privado de uma pessoa", argumentou uma quinta. "Bizarro", opinou ainda uma sexta.

Assista:





Crise no relacionamento?

Casado com Hailey Bieber, com quem teve o primogênito Jack Blues Bieber, Justin tem sido alvo de especulações sobre uma crise no casamento. Ele e a esposa já chegaram a trocar unfollows nas redes sociais, mas voltaram a se seguir. Na ocasião, ele não detalhou o que teria motivado a ação inusitada do casal na web.