Reprodução: Instagram Di Ferrero e Isabeli Fontana

O cantor Di Ferrero, vocalista do grupo NX Zero, posou sem roupa ao lado da esposa Isabeli Fontana. Nesta quinta (4), a modelo completa 41 anos de vida e, por isso, ganhou uma homenagem do artista.

"Aniversário do amor da minha vida! Muita luz nesse novo ciclo meu babe!", escreveu Di Ferrero. Nos comentários da publicação, os seguidores do vocalista parabenizaram Fontana.

"Ae! Parabéns, isa! Muita saúde e sucesso semrpe! Saudades de vocês!", desejou um amigo do casal. "Feliz novo ciclo, Isa! Muita luz", comentou uma internauta. "Casal lindo demais", opinou um terceiro.

Di Ferrero e Isabeli Fontana são casados há 11 anos. A modelo possui dois filhos: Zion, de 21 anos, e Álvaro, de 17. Ambos são frutos da relação dela com o ator Henri Castelli. O cantor e Fontana se conheceram no Altas Horas. Depois de gravarem o programa, eles saíram para jantar, se conheceram melhor e se apaixonaram.



