Reprodução: Instagram Isabeli Fontana

Isabeli Fontana arrancou o fôlego dos seguidores na tarde desta segunda-feira (11). A supermodelo publicou uma foto nua para um ensaio realizado. No registro, ela aparece sem roupa e utilizando apenas uma bota preta.

Com os cliques, ela foi aclamada pelos fãs. "A mais linda!", escreveu um internauta. "Musa!", complementou um segundo. "Ai, sim, tem perfeição", enalteceu um terceiro. "Linda demais, Isa!", afirmou um quarto.



A artista já trabalhou com diversas marcas luxuosas, incluindo com a Victoria's Secret. Na marca de lingerie, inclusive, ela já participou do tradicional desfile da empresa entre 2003 e 2014.

A modelo e o cantor Di Ferrero são casados há 11 anos. Fontana possui dois filhos: Zion, de 21 anos, fruto do relacionamnto com o modelo Álvaro Jacomossi, e Lucas, do casamento que teve com Henri Castelli.