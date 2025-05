Reprodução Instagram - 26.4.2025 Laura Keller exibe as madeixas loiras

A ex-participante do Power Couple 1 Laura Keller respondeu publicamente à acusação de Gretchen , feita no Power Couple Brasil 2025 , sobre suposto sexo explícito durante a primeira temporada do reality, exibida em 2016. A influenciadora usou as redes sociais nesta segunda-fiera (12) para negar a fala da cantora, que está confinada novamente no programa.

A declaração de Gretchen foi exibida no reality da Record. Em conversa com outros participantes, a artista afirmou que Laura e o então marido, Jorge Souza, mantinham relações sexuais visíveis para os colegas de confinamento, em um quarto de vidro e à luz do dia.

"Não tinha como, tá? É mentira, ela tá mentindo. Era de vidro, sim, mas não tinha, era impossível... Tia Greta está inventando, está aumentando, está fazendo escândalo à toa", afirmou Laura Keller em vídeo publicado nas redes. A influenciadora ainda ironizou o relato da cantora, dizendo que Gretchen tem “imaginação bem fértil”.

Laura também explicou a única cena que poderia ter gerado mal-entendido. “O único take que existe, que não chega nem perto do que a Tia Greta está falando, é um take logo no primeiro episódio que eu estou com um vestido preto, todo de brilho, e eu estou subindo a escada e o Jorge bota a mão na minha bunda e me empurra para cima, só.”

Gretchen participa da atual temporada ao lado do saxofonista Esdras de Souza. Em 2016, ela entrou na primeira edição do Power Couple acompanhada do então marido Carlos Marques, com quem se separou três anos depois.