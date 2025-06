Reprodução Instagram @meadowwalker Meadow Walker e Paul Walker

No Brasil, as celebrações do Dia dos Pais só ocorrerão em agosto, mas, em países como os Estados Unidos, os patriarcas estão sendo homenageados neste domingo (15). Meadow Walker, a filha de Paul Walker (1973-2013), veio a público lembrar do genitor.



Por meio de uma publicação feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3,9 milhões de seguidores, a jovem resgatou um registro ao lado do ator. Na ocasião, ela era apenas uma criança e estava no colo do artista.

"Feliz Dia dos Pais para o meu anjo da guarda. Obrigado pelo amor, orientação e por seres verdadeiramente o pai mais incrível e o meu melhor amigo. Sinto sua falta todos os dias, meu raio de sol. Eu te amo", escreveu como legenda da postagem.





Parte dos fãs do ator adicionou emojis de coração na publicação, feita na rede social de Mark Zuckerberg. Embora tenha um vasto currículo, Paul Walker ganhou destaque, principalmente, pela atuação na franquia de ação "Velozes e Furiosos".

Relembre

O ator Paul Walker morreu aos 40 anos em um trágico acidente automobilístico ocorrido em novembro de 2013, em Santa Clarita, no sul da Califórnia. Walker estava no banco do passageiro de um Porsche conduzido por seu amigo Roger Rodas, de 38 anos, que também faleceu na colisão.