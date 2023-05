Reprodução/Instagram - 20.05.2023 Meadow Walker, filha de Paul Walker, comenta conexão com pai após morte





Meadow Walker, filha de Paul Walker, disse que consegue observar sinais do pai após a morte do ator. O astro da franquia "Velozes e Furiosos" morreu aos 40 anos em um acidente de carro, em 2013, quando a filha única tinha 15 anos.

“Para mim, são números. Quatro e sete são os números favoritos do meu pai. E eu juro que sempre que estou duvidando de alguma coisa, ou sempre que estou discutindo com alguém, começo a ver quatro e sete em todos os lugares. Então sempre sei que é ele", afirmou ao E! News.





Meadow exemplificou uma situação recente em que sentiu a conexão com o pai: "Ontem mesmo, estava tendo um momento tenso. Então fui ver o relógio e o número sete estava lá. Fiquei tipo: 'Ok, está tudo bem, vai ficar tudo bem'", compartilhou.

Dez anos após a morte de Paul, a modelo seguiu o legado do pai no cinema e participou de "Velozes e Furiosos 10". O filme está em cartaz nos cinemas e Meadow descreveu a experiência como "super emocionante". "Ele ficaria surpreso com o que está acontecendo", avaliou sobre a reação de Walker com o trabalho.





