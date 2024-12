Reprodução Vin Diesel homenageia Paul Walker 11 anos após a morte do astro de "Velozes e Furiosos"

Vin Diesel prestou tributo a Paul Walker neste sábado (30), quando se completou 11 anos da morte do ator, vítima de um acidente de carro em 2013. Diesel e Walker contracenaram juntos em vários filmes da franquia Velozes e Furiosos e mantinham uma amizade próxima.

O ator publicou no Instagram uma foto ao lado do amigo, acompanhada de uma mensagem de saudade. "Onze anos hoje... Alguns laços realmente nunca se quebram. Grato por essa irmandade eterna. Te amo e sinto sua falta", escreveu Diesel.

Meadow Walker, filha de Paul, também usou as redes sociais para homenagear o pai. "11 anos sem você. Eu sinto sua falta todo dia. Eu te amo muito", escreveu. A modelo compartilhou fotos antigas com Paul e registros atuais de visitas a lugares marcantes na vida do ator.

Paul Walker faleceu aos 40 anos em 30 de novembro de 2013. Ele estava como passageiro no carro dirigido por Roger Rodas, que perdeu o controle, colidiu com um poste e uma árvore, resultando na morte de ambos. A tragédia ocorreu durante um evento beneficente organizado pela fundação de Walker.