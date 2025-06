Reprodução do site da cantora Shakira

Shakira, de 48 anos, se envolveu em uma polêmica com a própria base de fãs na última sexta-feira (13), quando realizaria um show nos Estados Unidos. Isso porque a musicista adiou a apresentação minutos antes de subir ao palco. Os espectadores já estavam no local para acompanhá-la.



Segundo ela, problemas estruturais motivaram a interrupção do evento. "Para me apresentar em cada cidade, contamos com uma empresa terceirizada que fornece localmente a infraestrutura para sustentar o palco e o teto de onde minha produção é suspensa", começou.





"Estou muito triste em informar o que me foi dito: devido a um problema estrutural com uma treliça fornecida por essa empresa terceirizada para sustentar meu palco, somos forçados a remarcar meu show esgotado em San Antonio, originalmente planejado para esta noite, 13 de junho", acrescentou.

Shakira pontuou que a falha estrutural foi descoberta logo depois de uma avaliação detalhada de profissionais da engenharia. "Especialistas e engenheiros da empresa me prometeram pessoalmente que haviam reforçado a estrutura e me garantiram 100% de segurança e confiabilidade para os shows daqui em diante", afirmou.

"Não poder me apresentar para vocês esta noite me afeta profundamente, a mim e aos meus fãs em San Antonio. Estou aqui, devastada e de coração partido", finalizou.

Críticas

A cantora, no entanto, dividiu opiniões. Enquanto alguns entenderam os motivos levantados por ela, outros fãs criticaram o anúncio tardio. Isso porque, como o cancelamento foi divulgado minutos antes do show, muitos já tinham se locomovido para a apresentação, gastando dinheiro e com altas expectativas em ver a colombiana.

"Este comunicado veio muito tarde! Apenas 20 minutos antes", reclamou uma usuária do Instagram. "Estamos tristes, mas temos consciência que o motivo é grave. Obrigado pela responsabilidade", declarou um segundo. "Da próxima vez, avise com antecedência, por favor. Isso não foi legal", concluiu uma terceira.