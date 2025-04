Reprodução: Instagram Gaby Amarantos

Gaby Amarantos utilizou as redes sociais na última quarta-feira (9) e publicou fotos do look que escolheu para utilizar no Melhor da Noite , programa apresentado por Otaviano Costa. A cantora apostou em um modelo brilhante, que arrancou elogios dos internautas.



"Tão linda quanto uma tigela de açaí com charque!", aclamou um fã. "Amo e coloca uma pimentinha junto", respondeu a artista. "Está muito deusa", acrescentou um segundo. "Maravilhosa", afirmou uma terceira.

"Poderosa", enalteceu uma quarta. "Não para de ficar gata, égua!", disse Viviane Batidão. "É a nossa beleza né, mana. Acabei de falar de ti no programa, é a nossa música indo longe", devolveu a performer.

Um dos nomes mais conhecidos do Tecnobrega, Gaby Amarantos possui diversos sucessos em sua carreira musical, entre eles a canção Ex Mai Love. A faixa foi abertura da novela Cheias de Charme , protagonizada por Taís Araujo, Leandra Leal e Isabelle Drummond.