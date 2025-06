Reprodução: Instagram Taylor Swift e Blake Lively

A amizade de Taylor Swift com Blake Lively parece estar abalada após a cantora ter sido citada durante a briga judicial entre a atriz e Justin Baldoni. Na última segunda-feira (9), a Justiça engavetou o processo movido pelo diretor de É Assim Que Acaba à intérprete.



No entanto, mesmo com a vitória da mulher de Ryan Reynolds, a compositora não tem intenções de retomar o vínculo nesse momento. " Apesar da decisão ter sido uma boa notícia para Blake, ela ainda não retomou a amizade com Taylor ", contou uma fonte ao site Us Weekly na última quarta-feira (11).

" Ela não procurou Blake e ainda não quer tocar no assunto envolvendo o processo ", acrescentou. Em janeiro, quando Baldoni processou Lively por difamação, ela teria citado o nome da artista musica l como forma de ameaça para trocar uma cena do filme.

" Taylor ficou chocada ao ser mencionada em mensagens de trabalho enviadas ao diretor de Blake e ser trazida para isso ", afirmou atenriormente uma fonte ao mesmo veículo.

Relação próxima

Amigas há 10 anos, Swift é madrinha de três filhos de Blake Lively: James, Inez e Betty, frutos do relacionamento da atriz com Ryan Reynolds, conhecido por interpretar o Deadpool no Universo Cinematográfico da Marvel.