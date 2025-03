DA REDAÇÃO Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio sexual durante gravações

A atriz Blake Lively entrou com um pedido na Justiça da Califórnia para arquivar o processo de difamação movido por Justin Baldoni. A artista de 37 anos afirma que o diretor só a processou após ela denunciá-lo por assédio sexual nos bastidores do filme É Assim Que Acaba , lançado em 2024.

Segundo o site TMZ , Lively alega que Baldoni iniciou uma campanha difamatória depois que ela formalizou a denúncia ao estúdio. Documentos apresentados à Justiça afirmam que o ator e a Wayfarer Studios tentam "processar a atriz até a exaustão".

O processo de Baldoni inclui também Ryan Reynolds, marido de Lively, e Leslie Sloane, assessora de imprensa da atriz. O diretor pede US$ 400 milhões, cerca de R$ 2,4 bilhões, alegando crimes como extorsão civil, difamação e invasão de privacidade.

Ryan Reynolds também pediu que a Justiça retire seu nome da ação. O ator de 48 anos disse que apenas defendeu a esposa e acusou Baldoni de ser "sensível" por não aceitar críticas públicas.

De acordo com o jornal The Daily Mail , Baldoni acusa Blake de armar um esquema para arruinar sua carreira. Ele sustenta que as acusações de assédio são falsas e que a atriz e o marido usaram a fama para "sequestrar" o filme e assumir o controle da produção.

Nos autos, Baldoni relata que foi proibido de comparecer à estreia do filme nos Estados Unidos, em agosto de 2024. "A equipe de segurança, agindo como se houvesse risco de 'fuga', escoltou o grupo de Baldoni até o porão do prédio - lá, eles foram confinados em uma área de detenção improvisada, com apenas mesas dobráveis ​​e cadeiras dispostas em um quadrado", afirma o diretor.

Blake processou o colega por assédio sexual e acusou o diretor de montar uma campanha de difamação após as denúncias. A atriz também pediu que fossem evitadas novas cenas de sexo e que Baldoni interrompesse comportamentos que a deixavam desconfortável.

Nos bastidores, os dois tiveram conflitos sobre o rumo criativo do filme. Lively teria interferido na direção e no roteiro com o apoio de Reynolds e de um roteirista da franquia Deadpool.

O New York Times revelou mensagens em que Baldoni planejava prejudicar Blake após o embate. "Ele quer sentir que pode enterrá-la", disse um assessor de Baldoni. A publicitária Melissa Nathan respondeu: "Você sabe que podemos enterrar qualquer um."

A Wayfarer Studios e representantes de Baldoni negaram as acusações, chamando-as de "falsas e difamatórias". Até o momento, o diretor não comentou publicamente sobre as denúncias de má conduta feitas por Blake Lively.