Reprodução Taylor Swift compra catálogos antigos e planeja relançamento dos álbuns

A cantora Taylor Swift comprou de volta os direitos dos seis primeiros álbuns lançados pela gravadora Big Machine Records. O acordo com a empresa Shamrock Capital foi fechado por um valor de nove dígitos, considerado justo pela cantora. A aquisição ocorre após anos de disputas e permitirá o relançamento oficial dos discos originais, mesmo após o sucesso das regravações conhecidas como " Taylor’s Versions ".

A informação foi revelada pela revista Variety , que teve acesso ao comunicado escrito à mão por Swift.

" Dizer que este é o maior sonho realizado é ser modesta", declarou a cantora. “Tudo que sempre quis foi trabalhar duro o suficiente para um dia comprar minha música com total autonomia .”

A artista garantiu que os álbuns relançados continuarão coexistindo com as versões regravadas. Dois discos ainda não foram atualizados: Taylor Swift (Taylor’s Version) e Reputation (Taylor’s Version) . Ambos continuam nos planos da cantora, embora sem data confirmada para lançamento.

Swift readquire músicas, videoclipes e mais

O contrato dá a Taylor os direitos não só das músicas, mas também de videoclipes, filmes de turnês, artes gráficas e arquivos inéditos criados entre 2006 e 2017. " Toda música que já fiz agora pertence a mim ", celebrou. A artista disse que chorou de alegria ao saber que o acordo tinha sido fechado.

A negociação final não envolveu Scooter Braun, que comprou os direitos do catálogo em 2019 e os revendeu em 2020. Fontes próximas ao acordo afirmaram que ele não teve influência na nova venda. “ Este momento aconteceu apesar de Scooter Braun, não por causa dele ”, disse um informante à revista.

A cantora explicou que ainda não regravou nem 25% de Reputation , lançado originalmente em 2017.

“ Era um álbum muito específico daquela época da minha vida. Sempre que tentava refazê-lo, parava. Para ser honesta, achei que não podia ser melhorado .”

A motivação para as regravações surgiu após Taylor ser impedida de comprar os próprios álbuns, recebendo apenas propostas consideradas abusivas. A artista revelou que, na época, teria que entregar um disco inédito para cada álbum antigo readquirido.

" Essencialmente, meu legado musical estava nas mãos de alguém que tentou destruí-lo ", desabafou em 2019.

Desde então, lançou quatro regravações e cinco álbuns inéditos. O projeto inspirou a turnê The Eras Tour , que arrecadou cerca de US$ 2,2 bilhões (R$ 12,5 bilhões na cotação atual do dólar). O sucesso comercial permitiu à cantora reinvestir e retomar o controle total de sua obra.

Taylor afirmou que se sente orgulhosa por ter iniciado conversas sobre a importância de artistas possuírem seus próprios trabalhos.

“ Cada vez que um novo artista me diz que negociou para ter seus masters por causa disso, percebo como tudo isso valeu a pena ”, escreveu.