Reprodução Instagram - 11.6.2025 Claudia Alencar

Claudia Alencar, de 74 anos, surpreendeu os fãs na última terça-feira (10), quando usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques na praia. Enquanto renovava o bronzeado, a atriz e poetisa aproveitou para posar com um biquíni rosa.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 212 mil seguidores, a veterana ainda mostrou detalhes das paisagens paradisíacas do lugar em que estava. "A vida é uma jornada breve e simples", começou na legenda.





"Cada momento vale a pena ser vivido com intensidade, apreciando as pequenas coisas que nos fazem sorrir. O verdadeiro valor não está na extensão do tempo, mas na profundidade das experiências. Que possamos viver cada dia com gratidão e amor", acrescentou.

Nos comentários, a base de fãs rasgou elogios a ela. "Está muito bonita", opinou um internauta. "Maravilhosa", prosseguiu uma segunda. "Como pode ser linda a vida toda?", questionou um terceiro. "Continua uma deusa, um mulherão", finalizou uma quarta.

Relembre

Há aproximadamente um ano, a artista, conhecida pela trajetória em novelas da década de 1980 e 1990, passou cerca de seis meses internada. Na ocasião, ela precisou ficar sob cuidados médicos após complicações de uma cirurgia na coluna.