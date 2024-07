Reprodução Atriz Claudia Alencar precisou ser internada ao apresentar quadro de trombose na perna

Claudia Alencar, de 73 anos, voltou a ser internada devido a um quadro de trombose nas pernas - quando há formação de coágulo sanguíneo nas veias.

A atriz já havia passado por uma cirurgia no último dia 6 de junho, após quase seis meses internada, e por uma nova cirurgia na coluna, no dia 14 de junho, no Hospital Samaritano Barra, em função de reativação do quadro de dor, conforme informado pela assessoria da atriz ao iG Gente .

Segundo a nota, ela foi readmitida há duas semanas no Hospital Placi Barra para novo programa de reabilitação e controle de dor, apresentando boa recuperação e consegue caminhar se auxílio. Porém, na segunda-feira (8), a artista apresentou quadro de tromboso venosa na perna, sem qualquer complicação, mas requerendo anticoagulação, repouso e suspensão do programa de reabilitação.

Leia a nota na íntegra:

“A atriz Claudia Alencar foi submetida à nova cirurgia em coluna vertebral em 14/06 no Hospital Samaritano Barra em função de reativação do quadro de dor. Readmitida há 2 semanas no Hospital Placi Barra para novo programa de reabilitação e controle de dor. Vem apresentando boa recuperação e já caminha sem auxílio.

“Há 2 dias foi detectado quadro de trombose venosa em perna, sem qualquer complicação, mas requerendo anticoagulação, repouso e suspensão do programa de reabilitação que será retomado assim que o edema regredir.”

“Em função do sucesso da nova intervenção cirúrgica e excelente progresso na reabilitação, a expectativa de recuperação desta nova internação será mais rápida, permitindo seu retorno para casa em prazo bem mais curto. Claudia se encontra animada e bastante cooperativa com o programa de recuperação.”