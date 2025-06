Reprodução: Instagram/@leo_leoraphael Cantor foi atingido por fogo

O cantor Léo, da dupla com Raphel, mostrou o resultado de suas queimaduras após ter sido atingido por chamas de uma máquina de efeitos especiais durante um show em Pontal, no interior de São Paulo.

" Vocês que estão preocupados para ver como está a minha cara está. Os olhos um pouco [queimados], a orelha eu não vejo, mas está de boa ", tranquilizou o artista musical.

Relembre o caso

No vídeo publicado pelo próprio sertanejo, ele aparece perto da estrutura que continha o fogo. Assim que Léo entrou em contato com a substância, o performer jogou o chapéu no chão e tentou apagar as chamas com a mão.

Embora tenha ocorrido o acidente, o show da dupla continuou. Em suas redes sociais, o músico afirmou que fez brincadeiras a respeito da falha do equipamento antes do que aconteceu.

" Eu estava até zoando na comunicação da turma que as máquinas não estavam funcionando. [...] Aí funcionou. Na hora que eu menos esperava, funcionou. Aquilo grudou, virou um óleo na cara e não saía, ficou pegando fogo. Mas apagou o fogo ali naquela hora ”, contou.

Veja o momento: