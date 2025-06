Reprodução/Divulgação Larissa Riquelme ressurge e se define como artista global

Em 2010, Larissa Riquelme entrou para a cultura pop global com uma imagem icônica: de rosto pintado, uniforme da seleção paraguaia e um celular estrategicamente posicionado entre os seios, torcendo nas arquibancadas pela seleção do Paraguai durante a Copa do Mundo da África do Sul. Agora, aos 40 anos, a modelo, influencer e jornalista ressurge em nova fase — mais madura, resiliente e reinventada, como ela mesma descreve. E sim, na bio do Instagram, faz questão de cravar: “Artista internacional”.

A imagem que a eternizou viralizou em questão de horas e lhe rendeu fama mundial, capas de revista — incluindo a Playboy brasileira — e contratos milionários. Por um tempo, foi a modelo mais bem paga do Paraguai. Mas por trás da glória, vieram golpes financeiros, exploração de imagem e perdas dolorosas.









A fama que virou trauma

A notoriedade chegou quando Larissa tinha apenas 25 anos, após ser fotografada na Plaza de la Democracia, em Assunção, durante a vitória do Paraguai sobre a Eslováquia. A espontaneidade do momento virou símbolo de paixão pelo futebol e viralizou nos quatro cantos do planeta. A imagem virou patrimônio. Literalmente: hoje, compõe o acervo do Museu del Barro, um dos mais importantes do Paraguai.

Propostas milionárias e um “não” inesperado

Em meio à fama, Riquelme recusou uma proposta que muitos considerariam irrecusável: US$ 200 mil para integrar a “Casa da Playboy”, reality erótico da revista nos Estados Unidos. Hoje, ela encara a decisão com serenidade, ainda que admita ter cometido muitos erros. O maior deles, segundo ela, foi confiar demais.

Reinvenção e força feminina

Atualmente, Larissa é formada como técnica em jornalismo esportivo e está prestes a concluir o curso superior na área. À frente do programa culinário “KaruShow”, transmitido no Paraguai, também mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde soma mais de dois milhões de seguidores — além de administrar uma conta no OnlyFans. Críticas, especialmente com tons machistas, ainda são frequentes, mas Larissa afirma ter aprendido a lidar.

Orgulho do passado, olhos no futuro

Nascida em berço humilde, Larissa vendeu empanadas e pulseiras com a irmã para ajudar em casa e pagar os estudos. Também jogou futebol como atacante nas categorias de base do Cerro Porteño, time do coração. Mesmo com os altos e baixos, ela diz olhar com orgulho para a trajetória.