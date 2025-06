Instagram/Reprodução Sertanejo Léo explica o que aconteceu em postagem em suas redes sociais





O cantor sertanejo Léo, da dupla com Raphael, sofreu queimaduras no rosto após ser atingido por chamas de uma máquina de efeitos especiais durante um show no Rodeio de Pontal (SP) na madrugada deste domingo (08).

O incidente ocorreu devido ao mau funcionamento de equipamentos novos e à falta de visão do operador sobre a posição do artista no palco, fazendo com que uma substância inflamável atingisse seu rosto.

Um vídeo compartilhado pelo próprio cantor no Instagram mostra o momento do acidente.





Léo jogou seu chapéu no chão e apagou as chamas com as mãos antes da equipe de bombeiros presente no local prestar socorro.

Ele apresentava queimaduras principalmente no lado esquerdo do rosto, nariz e orelha.

Explicação do cantor para o acidente

Em suas redes sociais, Léo detalhou que a dupla havia trocado recentemente as máquinas de fogo do show, mas os novos equipamentos apresentavam falhas durante a apresentação.

“Eu estava até zoando na comunicação da turma que as máquinas não estavam funcionando. [...] Aí funcionou. Na hora que eu menos esperava, funcionou”.

Ele acrescentou que o operador não viu sua posição no palco: “ Aquilo grudou, virou um óleo na cara e não saía, ficou pegando fogo. Mas apagou o fogo ali naquela hora ”.





Apesar do susto, o show continuou por cerca de 01h45.

Léo mostrou as queimaduras em outro post, descrevendo: “ Está ardendo ”.

Ele utilizou pomada para queimaduras, fornecida pelos bombeiros e tranquilizou os fãs, informando que já estava em Inácio Martins para o próximo show da dupla no mesmo domingo.