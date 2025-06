Raphaela Cunha Prêmio Potências 2025 homenageia Péricles e celebra a voz negra

O cantor Péricles será o grande homenageado do Prêmio Potências 2025, marcado para 24 de novembro, na Sala São Paulo. A cerimônia tem como tema “ A celebração da voz negra ” e reconhece a trajetória de artistas que promovem impacto social, cultural e artístico no Brasil.

O Portal iG conversou com o artista e com Julio Beltrão, idealizador do evento. Ambos refletiram sobre o papel da arte na valorização da população negra e a importância da homenagem.

Péricles disse que ainda busca palavras para expressar a emoção diante da homenagem.

“ Ser homenageado por um prêmio tão grande, as pessoas que já foram homenageadas, todas elas passaram por muitos momentos na vida e todo dia tem que estar se provando. Provando que podem, provando que sabem, e quebrando barreiras. E a nossa função também é essa, o prêmio está aqui para mostrar que a gente está no caminho certo ."

O cantor também reforçou o papel da arte como ferramenta de transformação social.

Educação como base da mudança

Durante a conversa, Péricles também falou sobre a importância das cotas raciais no Brasil.

“ As cotas ainda são uma questão de educação. A educação está aí, mas falta para muita gente. A gente vê que hoje e a população negra nesse país é a maioria. Nós somos mais de 54% da população. E quando a gente tem na cabeça e a gente pode falar para os nossos que a educação é o caminho para um crescimento, não só de um país, mas de toda uma comunidade, é com essa ferramenta que a gente vai fazer a revolução ”, declarou.

Ele ressaltou o papel da representatividade negra como motor de transformação.

“ Com a educação, a gente vai fazer a revolução. Mais poemas, mais jornalistas, mais letras de música ”, afirmou.

Segundo o cantor, é necessário convocar todos a se engajarem nesse processo.

“ Eu quero, e chamo todo mundo que queira também .”

Homenagem como continuidade da luta

Ao refletir sobre a própria trajetória, Péricles demonstrou gratidão e consciência de seu papel.

“ A revolução que a gente começou lá atrás está apenas no começo agora ”, disse.

O cantor falou da importância de preparar caminhos mais acessíveis para as próximas gerações.

“ Muitas pessoas apanharam antes de você chegar aqui. A gente hoje é a realização do sonho deles .”

Péricles destacou que a luta por representatividade não pode parar.

“ As portas que não se abrirem, a gente vai abrir e puxar mais gente .”

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel





Potência da coletividade preta

Para Julio Beltrão, criador do prêmio, a proposta da celebração é construir um espaço seguro e de exaltação da negritude.

“ A importância do Potências é justamente na celebração do povo preto. A gente sabe que há muito pouco tempo nós éramos as pessoas que eram até esquecidas esse momento de celebrar” , afirmou.

O idealizador continua: " A importância dessa premiação é justamente neste lugar, onde a gente faz um ajuntamento, aquilombamento de pessoas pretas do mercado, da música, da arte, do esporte, para se celebrar essa potência que é a negritude, que é o 52% de pessoas pretas e pardas declarado através do IBGE, que é essa construção que é R$ 1.7 trilhões movimentados na economia, segundo o Instituto Locomotiva ".

Beltrão disse que muitas pessoas negras ainda são esquecidas em premiações tradicionais.

“ Imagina a Preta Gil, com a carreira e com grau e grandiosidade que se tem no meio artístico, teve uma única indicação no Grande Prêmio. Não só ela, a gente cuida de diversos talentos pretos na Mynd, a gente vê que muitas pessoas precisam construir 30 vezes mais para ser lembrado como convidado de algumas premiações nacionais. Então, quando a gente faz essa construção é justamente isso. É celebrar e construir esses espaços seguros, espaços nossos ”.

O tema da edição de 2025 foi o principal critério para a escolha do homenageado.

“A gente sempre parte de um grande tema, né? Este ano, o principal tema é a celebração da voz negra. Então quando a gente coloca a voz como ponto para celebrar, não tem como não celebrar o rei da voz. E uma pessoa que é unanimidade no meio artístico, de A a Z, de Norte a Sul do país.”, afirmou Beltrão.

O criador do prêmio explicou que os homenageados refletem a essência do tema de cada edição.

“ Como a gente fala do primeiro ano, não tinha como não ser seu Gilberto Gil e Mano Brown, que era o ano de potência. Então, os temas sempre se dão e os escolhidos sempre se dão neste momento de quem é a representação máxima desse nosso grande tema ”.

Beltrão lembrou que o Prêmio Potências se tornou referência por movimentar diferentes setores da cultura negra.

“ Temos ativação de marcas, recordes de patrocínio e um público engajado .”

A edição anterior contou com mais de 15 marcas patrocinadoras.



“ Isso mostra o quanto é importante celebrar e reconhecer quem movimenta a economia e a cultura do país .”

Reprodução/Instagram Preta Gil





Prêmio Potências segue como referência

Criado por Julio Beltrão e produzido pela Mynd, o Prêmio Potências ocorre desde 2022 e já homenageou nomes como Mano Brown, Gilberto Gil e Ludmilla.

O evento tornou-se referência ao promover homenagens em vida e ao dar espaço para narrativas negras que muitas vezes não recebem destaque na mídia tradicional.