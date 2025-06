Foto: Divulgacao O grupo de K-pop BTS, gerenciado pela HYBE





A agência HYBE, responsável pelo gerenciamento de carreira de grandes nomes do K-pop como BTS e Seventeen, teve sua sede em Seul, na Coréia do Sul, invadida por promotores de justiça na última quinta-feira (28). As informações são da Variety.

O caso vem de encontrou com alegações de uso de informação privilegiada envolvendo um ex-executivo da HYBE.





Em um comunicado enviado à Variety, a HYBE confirma que está cooperando com as autoridades locais à medida que a investigação avança.

Além disso, a revista reporta que o gabinete do promotor público do distrito sul de Seul está investigando alegações de que um ex-executivo a HYBE obteve lucros ilegais de até US$ 176.500(cerca de R$ 1 milhão no

câmbio atual) por meio de negociação de ações usando informações privilegiadas.

“Cooperamos com as autoridades em resposta à solicitação de informações sobre a conduta de um ex-funcionário” , disse

um porta voz da HYBE à Variety.

A identidade do ex-funcionário da HYBE foi mantida em segredo. Enquanto isso, as autoridades investigam a compra de ações da YG Plus(uma afiliada da YG Entertainment) por esse pessoa. Tal transação teria ocorrido depois que o referido executivo - agora acusado - teve conhecimento do plano da HYBE de investir na empresa.

Em paralelo, até mesmo o fundador e presidente da HYBE, Bang Si-hyuk está sendo observado por conduta ilegal desde dezembro

de 2024 pelos supervisores de serviços financeiros da Coreia do Sul. Para os supervisores, Si-yuk enganou investidores propositalmente

antes da primeira oferta publica da empresa em 2020.

A HYBE tem expandido seus negócios através do entretenimento em importantes mercados globais com os dos EUA e da América Latina.