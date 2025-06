Reprodução/Instagram Leo Lins

O humorista Leo Lins usou as redes sociais para fazer piada com a recente condenação que o levou a uma pena de oito anos e três meses de prisão por discursos discriminatórios contra minorias. Em um post no Instagram, ele compartilhou uma foto de um suposto "kit cadeia", enviado por amigos, contendo itens como celular, cigarros e algemas.

"Isso é rir da minha desgraça. Vou processar! (Aviso: ironia)", escreveu Lins na legenda do story, em tom de deboche. O pacote, que trazia os dizeres "kit cadeia" , foi publicado dias após a sentença da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que também determinou o pagamento de indenização por danos morais coletivos.





Reprodução/Instagram Postagem do Leo Lins





A decisão judicial gerou reações divididas entre personalidades. Enquanto colegas defenderam o comediante, outros, como Luana Piovani e Pedro Cardoso, apoiaram a condenação, reforçando o debate sobre os limites do humor e a responsabilidade por discursos ofensivos.

Lins, conhecido por seu humor controverso, não comentou sobre possíveis recursos ou próximos passos legais, mantendo o tom irônico nas redes mesmo diante da condenação. O caso reacende a discussão sobre liberdade de expressão e discriminação no cenário artístico brasileiro.