Reprodução/Instagram Ana Hickmann

Uma nova perícia judicial confirmou que assinaturas atribuídas a Ana Hickmann em um contrato com o Banco do Brasil, no valor de R$ 1.272.427,97, são falsas. O laudo foi solicitado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e divulgado nesta quinta-feira (20) pela defesa da apresentadora.

A informação foi confirmada pelo Portal iG pela equipe da apresentadora. Os advogados de Ana informaram que a perícia reforça as suspeitas de fraude nos contratos. O documento analisado foi assinado em setembro de 2022. Além disso, outros processos envolvendo falsificações seguem em investigação.

Foram analisados 11 documentos originais, como passaportes, título de eleitor, CNH e RG. A defesa destacou ainda que o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) já comprovou a falsificação de outras 10 assinaturas em diferentes contratos bancários.

Um dos contratos com o Banco Itaú também passou por perícia, que concluiu a falsidade das assinaturas de Ana Hickmann. O Bradesco, diante da situação, decidiu não seguir com a cobrança após reconhecer que a assinatura não era autêntica.

Outro processo, relacionado ao mesmo banco, teve as ações suspensas por decisão judicial até a finalização das investigações. O juiz responsável considerou os laudos periciais que atestaram as fraudes nas assinaturas.

O Tribunal de Justiça de São Paulo também optou por suspender o processo envolvendo o Banco Safra. A decisão será mantida até que o caso seja concluído e as falsificações confirmadas pela investigação oficial.