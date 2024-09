Reprodução/SBT Nattan relembra 1ª experiência sexual em casa de prostituição: 'Me bateu para caralh*'

O cantor Nattan relembrou sua primeira experiência sexual em uma casa de prostituição. Durante participação no programa de Danilo Gentili, o artista revelou que apanhou de uma mulher mais velha durante a relação.

O dono da canção "Cabaré" foi questionado se já tinha tido alguma experiência com uma garota de programa.

"A minha primeira experiência foi com uma fã madura, uma idosa. [Ela tinha] uns 50 anos, 60 anos. Eu era uma rapaz bem jovem, ai eu disse 'vou lá no cabaré'... Cheguei lá, me bateu para caralh*, parecia que estava apanhando da ROTA", contou, rindo.

O artista cearense recordou que, no momento, ficou espantado com o tratamento. "Ela batia na minha cara e [eu falava] 'É assim mesmo, essa porr* é assim?'. Você não sabe se sente tesão ou tá apanhando. [Ela respondia] 'É assim, safado'", relembrou.

O susto maior ocorreu quando a mulher o surpreendeu com um estímulo no ânus. "[Ela disse] 'Vou fazer um negócio contigo que você vai guardar para o resto da tua vida... Abra as pernas'. Ela veio por baixo como se fosse uma cobra, veio e chupou meu dedão do pé, foi subindo... Amigo, a língua gelada", contou Nattan, reproduzindo a cena.