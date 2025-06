Reprodução/Instagram De biquíni, Jade Picon encara banho gelado após viagem

Após uma semana sem praticar sua rotina de imersão em água gelada devido a uma viagem ao Peru, Jade Picon, 23, compartilhou com seus seguidores o retorno aos banhos de gelo. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a atriz e influenciadora apareceu mergulhando em uma banheira de gelo vestindo um biquíni preto. A sessão aconteceu após um treino matinal de futevôlei.

"Uma semana sem... não foi fácil. Incrível como desacostuma" , escreveu Jade na legenda, destacando o desafio de retomar o hábito. A prática, adotada por diversos atletas e celebridades, tem ganhado popularidade pelos benefícios à recuperação muscular, circulação e bem-estar mental. Mas quais são os efeitos reais na pele?





Os impactos da crioterapia na saúde dermatológica

A dermatologista Mônica Aribi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que a exposição controlada ao frio intenso pode trazer vantagens, desde que feita com segurança.

" A temperatura da água não deve estar abaixo de 0°C, e o tempo de imersão não pode ultrapassar quatro minutos. Nessas condições, a terapia auxilia na redução da inflamação e no fechamento dos poros" , afirma.

Entre os benefícios comprovados estão:

Melhora na circulação sanguínea, promovendo oxigenação e nutrição da pele.

Redução de inchaço e olheiras, devido à ativação da drenagem linfática.

Controle da produção de sebo, ajudando a equilibrar a oleosidade.

Liberação de noradrenalina e dopamina, hormônios que combatem o estresse e refletem positivamente na aparência cutânea.

Cuidados necessários e alternativas caseiras

A médica alerta, porém, para os riscos de exageros. "Pessoas com problemas cardiovasculares devem evitar, e o contato prolongado pode causar queimaduras ou descamação" , ressalta.

Para quem deseja incorporar os efeitos do frio na rotina de skincare, a especialista sugere métodos mais acessíveis:

Jatos de água fria no rosto ao acordar, para desinchar e fechar os poros.

Massagem com cubos de gelo (envolvidos em um pano) para reduzir vermelhidão.

Mergulhos rápidos do rosto em água gelada, com intervalos curtos.

" Os resultados são temporários e não substituem tratamentos dermatológicos, mas podem ser um complemento saudável se bem orientados" , conclui Mônica.