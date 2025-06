Reprodução Instagram @jadepicon Jade Picon na banheira

Jade Picon, de 23 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (5) para mostrar aos fãs como decidiu relaxar durante a noite. A influenciadora e atriz, conhecida pela atuação como Chiara em "Travessia", postou o momento com os mais de 21 milhões de seguidores que a seguem no Instagram.







Nos registros, os músculos do ombro da ex de João Guilherme Ávila ficaram evidenciados. Jade é conhecida na web pela rotina de exercícios intensas. Além disso, a jovem também é regrada com a alimentação, priorizando pratos saudáveis, com proteínas e salada.

Novo romance

Recentemente, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2022", temporada vencida por Arthur Aguiar, iniciou um affair com André Lamoglia. Trata-se de um ator brasileiro, que ganhou reconhecimento internacional ao participar de uma produção da Netflix.





A obra em questão era "Elite". No seriado, ele deu vida ao personagem Iván, que se descobria bissexual ao longo dos capítulos do seriado. Ele ainda formou par amoroso com Manu Rios, responsável pela interpretação de Patrick na obra espanhola.

Jade e André passaram a ser alvos de rumores sobre um possível affair desde o ano passado. Mas foi somente neste ano que eles começaram a reforçar esses rumores. Nesta semana, por exemplo, eles publicaram fotos de mãos dadas durante uma viagem pelo Peru.