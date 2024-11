Reprodução/Instagram Viviane Araújo e Belo

Viviane Araújo , mencionada em dois dos quatro episódios do documentário Belo, Perto Demais da Luz, lançado no Globoplay na última quinta-feira (28), optou por não gravar depoimentos para a produção que aborda entre os temas, a relação entre ela e o cantor, de 1998 a 2007. Enquanto imagens antigas do casal repercutiam nas redes sociais, a atriz compartilhou registros de sua rotina atual ao lado da família.

Na noite do lançamento, Viviane publicou no Instagram uma foto de um jantar romântico com seu marido, Guilherme Militão , com quem é casada desde 2021. Nos stories, também apareceu nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde grava a novela Volta por Cima, e mostrou momentos carinhosos com o filho de dois anos.





Embora tenha se recusado a participar diretamente, Viviane aparece em entrevistas de arquivo no documentário. Em um dos trechos, o produtor musical Stenio Madeira relembra como Belo ficou encantado por Viviane ao vê-la em uma revista e, logo depois, em um show do grupo Soweto.

“Ele cantava as músicas e olhava toda hora para mim. As meninas que estavam ali não entendiam direito”, disse Viviane em uma entrevista da época. Belo também aparece declarando: “Sou apaixonadão mesmo. Não tenho vergonha de dizer.” O pedido de casamento, que aconteceu no programa Planeta Xuxa, também foi relembrado na produção.

O documentário detalha momentos turbulentos do relacionamento, incluindo as visitas íntimas de Viviane ao presídio durante a prisão de Belo em 2004, acusado de tráfico de drogas. Segundo o jornalista Leo Dias , Viviane enfrentou situações difíceis, como passar noites preparando comidas para o cantor e levar pessoalmente ao presídio, onde também teria descoberto traições por relatos de outras mulheres.