Instagram/@virginia Virgínia Fonseca realiza cirurgias de hérnia umbilical e mastopexia





Virgínia Fonseca esclareceu nesta terça-feira (7) que não está confinada para o BBB 25. A influenciadora explicou sua ausência nas redes sociais, revelando que passou retirou uma hérnia umbilical e realizou uma mastopexia.





Os stories foram publicados quase 24 horas após sua chegada ao Hospital Vila Nova Star. Virgínia compartilhou um vídeo gravado no dia anterior, explicando os motivos das cirurgias:

"Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Com as gestações, ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, mas, com a hérnia, ele ficava torto. Isso me incomodava bastante. Hoje vou tirar, se Deus quiser."

Ela aproveitou a oportunidade para realizar a mastopexia , explicando com bom humor:

"E vou arrumar meu peito. O que eu sempre digo? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta."





Após os procedimentos, Virgínia retornou às redes e negou rumores de outra lipoaspiração: "Antes que falem que fiz outra lipo, pelo amor de Deus, gente, não fiz! Fiz a hérnia e a mastopexia, com corte na auréola que desce em T."

Além do desconforto físico causado pela hérnia , a influenciadora comentou sobre as críticas que recebia: "Essa hérnia estava me incomodando demais, fora os comentários maldosos que eu estava recebendo."