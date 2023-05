Reprodução/Instagram - 17.05.2023 Fábio Porchat defendeu Leo Lins de polêmica com justiça

O apresentador Fábio Porchat se manifestou novamente sobre a polêmica com o show 'Perturbador' do humorista Léo Lins. A Justiça decidiu remover a apresentação das plataformas digitais, o que gerou críticas ao apresentador nas redes sociais por defender Léo, que já fez piadas ofensivas a minorias, nesta quarta-feira (17).

Para Porchat, a decisão foi uma censura prévia. Ele defende que, apesar de não gostar de piadas ofensivas, isso não configura crime.

“Acho triste, acho velho, acho desagradável, mas nada disso é crime. Enquanto não for crime, pode.”, argumentou o humorista.

Porchat afirmou que o comentário vai além de Léo Lins e diz respeito à liberdade de contar piadas, seja por comediantes ou por qualquer pessoa para os amigos. Ele defende que, só porque alguém se sentiu ofendido, isso não significa que a piada não possa ser dita.

O humorista Léo Lins já foi condenado a pagar indenização por piadas transfóbicas e fez uma brincadeira sobre o caso de agressão do DJ Ivis e a ex-mulher. Porchat também defendeu a necessidade de impedir a aprovação de uma lei que possa limitar a liberdade de expressão.

É evidente que eu sou contra o racismo e inclusive sou muito aliado nessa luta faz tempo, eu já falei mil vezes em todas as entrevistas que eu dei que o tal do limite do humor é a Constituição. Se é crime não pode. Ponto. E lógico que quem se sentir ofendido pode e deve acionar a… — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 17, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.