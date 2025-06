Reprodução/Internet Ana Maria Moretzsohn retorna à Globo após mais de uma década para supervisionar novos projetos

Ana Maria Moretzsohn está de volta à Globo após mais de uma década longe da emissora. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, a autora retorna para supervisionar projetos e novos formatos, marcando seu retorno ao time criativo da líder de audiência.

Com carreira iniciada na televisão em 1985, Moretzsohn estreou com um episódio do Caso Verdade e, no ano seguinte, colaborou com o Teletema. Sua trajetória inclui colaborações nas novelas Direito de Amar (1987), de Walther Negrão, e Bambolê (1987), de Daniel Más.

No final da década de 1980, ela fez história ao coescrever com Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares a adaptação de Tieta (1989), baseada na obra de Jorge Amado. Ainda com Aguinaldo, trabalhou na minissérie Riacho Doce (1990), e, posteriormente, com Linhares e Maria Carmem Barbosa (1947-2023), escreveu Lua Cheia de Amor, adaptada de Dona Xepa, de Gilberto Braga (1945-2021).

Ana Maria também expandiu sua atuação fora da Globo. Em 1996, estreou na Band com Perdidos de Amor e, em 2001, supervisionou A Senhora das Águias para a RTP, de Portugal. Já em 2006, assinou contrato com a Record e escreveu a novela Luz do Sol.