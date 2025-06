Reprodução/Instagram MC Poze

O funkeiro MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, foi solto nesta segunda-feira (2) após a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conceder habeas corpus a seu favor. A decisão, assinada pelo desembargador Peterson Barroso Simão, revogou a prisão temporária de 30 dias decretada na última quinta-feira (29), quando o artista foi detido em sua mansão no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, durante operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).





Críticas à prisão e fundamentos da soltura

O magistrado questionou a conduta da Polícia Civil, destacando que o cantor foi algemado com as mãos para trás, sem camisa e levado descalço, além de ter sua prisão amplamente divulgada pela mídia. As informações são da Agência Brasil.

"Existem indícios que comprometem o procedimento regular da polícia. O paciente teria sido tratado de forma desproporcional, com ampla exposição midiática ", afirmou Simão.

O desembargador também ressaltou que não havia provas concretas de que Poze estivesse portando drogas ou armas no momento da prisão e lembrou que o artista já havia sido absolvido em duas instâncias em outro processo.

"A prisão temporária não é a solução almejada pela população. O alvo não deve ser o mais fraco, e sim os comandantes da facção criminosa", completou.

Regras que MC Poze terá que cumprir

Apesar da liberdade, o funkeiro terá que seguir medidas cautelares determinadas pela Justiça:

Comparecer mensalmente à Justiça até o dia 10 de cada mês para prestar informações sobre suas atividades;

Não deixar a Comarca do Rio de Janeiro enquanto durar o processo;

Manter um telefone de contato à disposição da Justiça para eventuais chamados;

Proibição de comunicação com investigados, testemunhas ou membros do Comando Vermelho;

Entregar seu passaporte ao juízo e não mudar de endereço sem autorização.

Contexto da prisão

MC Poze foi preso sob suspeita de apologia ao crime e vínculos com o tráfico. A polícia alega que a facção Comando Vermelho usava seus shows em áreas dominadas pelo crime para aumentar a venda de drogas.